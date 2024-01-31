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АЖД перестраивает платформы станций под стандарты новых поездов

АЖД перестраивает платформы станций под стандарты новых поездов ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) обновляет платформы на станциях в поселке Биляджары, Хырдалане и Габале для новых дизельных поездов Stadler FLIRT, поставленных в Азербайджан из Швейцарии.
Инфраструктура
31 января 2024 г. 17:48
АЖД перестраивает платформы станций под стандарты новых поездов

ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) обновляет платформы на станциях в поселке Биляджары, Хырдалане и Габале для новых дизельных поездов Stadler FLIRT, поставленных в Азербайджан из Швейцарии.

Об этом Report сообщили в АЖД.

В частности, на высоких платформах, приспособленных для остановки двухэтажных электропоездов Stadler KISS, строятся дополнительные участки меньшей высоты для новых одноэтажных поездов марки FLIRT.

"Для обеспечения безопасности на время проведения строительных работ максимальная скорость движения поездов при прохождении через эти платформы снижена", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi dəmir yolu stansiyalarında yeni alınmış qatarlara dayanacaq veriləcək

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