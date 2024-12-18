О нас

АЖД переименовали одну из "дочек"

АЖД переименовали одну из "дочек" 17:18
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 17:33
АЖД переименовали одну из дочек

ООО Astara Terminal, являющееся дочерней структурой ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), переименовано в "Южный грузовой терминал".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Напомним, что АЖД в 2020 году создали Astara Terminal, ее уставный капитал составляет 200 манатов. Компания осуществляет грузоперевозки через терминал Астара, построенный Азербайджаном и Ираном в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Астаринский терминал расположен в Астаре (Иран) на участке площадью 35 гектаров, в 1,4 км от границы Азербайджана и Ирана.

С 2018 года на терминале Астара осуществляются перевалочные операции, а с сентября 2022 года эти операции управляются со стороны ООО Astara Terminal.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları"na məxsus şirkətin adı dəyişdirilib

Другие новости из категории

В Сумгайыте изменена схема движения маршрутов в связи с демонтажом моста
В Сумгайыте изменена схема движения маршрутов в связи с демонтажом моста
18 декабря 2024 г. 20:02
Азербайджан и Иран обсудили развитие Южного грузового терминала
Азербайджан и Иран обсудили развитие Южного грузового терминала
18 декабря 2024 г. 17:52
Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА 
Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА 
18 декабря 2024 г. 17:13
Талех Зиядов: Озеленение Среднего коридора освободит грузоперевозки от углеродного налога
Талех Зиядов: "Озеленение" Среднего коридора освободит грузоперевозки от углеродного налога
18 декабря 2024 г. 16:34
АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку
АЖД завершил реставрацию вагонов для маршрута Баку-Балакян-Баку
18 декабря 2024 г. 14:53
На АЖД установили рекорд по пассажироперевозкам в 2024 году
ФотоНа АЖД установили рекорд по пассажироперевозкам в 2024 году
18 декабря 2024 г. 14:38
Куртулмуш: Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности
Куртулмуш: Зангезурский коридор станет коридором сотрудничества и безопасности
18 декабря 2024 г. 14:30
В Кяльбаджарском и Лачынском районах дороги очищаются от снега
В Кяльбаджарском и Лачынском районах дороги очищаются от снега
18 декабря 2024 г. 14:15
Воздушное пространство Азербайджана: важная роль в международной авиации и новый этап модернизации
Воздушное пространство Азербайджана: важная роль в международной авиации и новый этап модернизации
18 декабря 2024 г. 13:55
Талех Зиядов: Решение о начале второй фазы строительства Бакинского порта будет принято в январе
Талех Зиядов: Решение о начале второй фазы строительства Бакинского порта будет принято в январе
18 декабря 2024 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi