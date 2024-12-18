АЖД переименовали одну из "дочек"

17:18

ООО Astara Terminal, являющееся дочерней структурой ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), переименовано в "Южный грузовой терминал".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Напомним, что АЖД в 2020 году создали Astara Terminal, ее уставный капитал составляет 200 манатов. Компания осуществляет грузоперевозки через терминал Астара, построенный Азербайджаном и Ираном в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Астаринский терминал расположен в Астаре (Иран) на участке площадью 35 гектаров, в 1,4 км от границы Азербайджана и Ирана.

С 2018 года на терминале Астара осуществляются перевалочные операции, а с сентября 2022 года эти операции управляются со стороны ООО Astara Terminal.