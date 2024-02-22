АЖД: Пассажирский поезд Баку-Сумгайыт задержался в пути из-за технической неисправности

Сегодня вечером скоростной пассажирский поезд №6623, следовавший по маршруту Баку - Сумгайыт, совершил вынужденную остановку на территории поселка Пиршаги из-за технической неисправности с подачей напряжения.
Как передает Report, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Неисправность была устранена техническим персоналом АЖД, движение поезда было восстановлено.
"В связи с инцидентом в графике движения поездов в этом направлении наблюдаются задержки. Размещенная на некоторых сайтах информация о крушении поезда, взрыве или пострадавших не соответствует действительности", - заявили в АЖД.