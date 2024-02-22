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АЖД: Пассажирский поезд Баку-Сумгайыт задержался в пути из-за технической неисправности

АЖД: Пассажирский поезд Баку-Сумгайыт задержался в пути из-за технической неисправности Сегодня вечером высокоскоростной пассажирский поезд №6623, следовавший по маршруту Баку - Сумгайыт, был вынужден остановиться на территории поселка Пиршаги из-за технической неисправности, связанной с подачей напряжения.
Инфраструктура
22 февраля 2024 г. 22:02
АЖД: Пассажирский поезд Баку-Сумгайыт задержался в пути из-за технической неисправности

Сегодня вечером скоростной пассажирский поезд №6623, следовавший по маршруту Баку - Сумгайыт, совершил вынужденную остановку на территории поселка Пиршаги из-за технической неисправности с подачей напряжения.

Как передает Report, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Неисправность была устранена техническим персоналом АЖД, движение поезда было восстановлено.

"В связи с инцидентом в графике движения поездов в этом направлении наблюдаются задержки. Размещенная на некоторых сайтах информация о крушении поезда, взрыве или пострадавших не соответствует действительности", - заявили в АЖД.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Bakı-Sumqayıt sərnişin qatarında texniki nasazlığa görə ləngimə yaranıb

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