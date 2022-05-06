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АЖД отчитались о ходе работ на железнодорожной линии Барда-Агдам

АЖД отчитались о ходе работ на железнодорожной линии Барда-Агдам На железнодорожной линии Барда-Агдам строительные работы выполнены на 44%. Проект планируется завершить в 2023 году.
Инфраструктура
6 мая 2022 г. 11:01
АЖД отчитались о ходе работ на железнодорожной линии Барда-Агдам

На железнодорожной линии Барда-Агдам строительные работы выполнены на 44%. Проект планируется завершить в 2023 году.

Как передает Report, об этом в ходе медиа-тура в Агдам сообщила пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.

По ее словам, протяженность железнодорожной линии Барда-Агдам составляет 47,1 км.

В рамках проекта планируется строительство станций Барда, Кёчарли, Тезекенд и Агдам, трех мостов, одного путепровода, 23 перекрестков, 47,1 км систем связи и разметки и около 127 искусственных инженерных сооружений.

По ее словам, в состав искусственных инженерных сооружений входят три моста, один путепровод, два перехода для животных, 88 водопроводных труб и 33 запасных перехода: "Строительство железнодорожной линии ведется параллельно процессу разминирования, до сих пор от мин были очищены 13 км территории, ANAMA выдала сертификат относительно 5 км территории».

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways talks on progress of work on Barda-Agdam railway line
Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttində görülən işlər açıqlanıb

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