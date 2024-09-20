АЖД: Одна из основных проблем Среднего коридора - отсутствие единой цифровой платформы

12:12

Одной из основных проблем Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) является отсутствие единой цифровой платформы.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по цифровизации и международным инвестициям Ариф Агаев на совещании руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

"Эта единая платформа могла бы интегрировать различные цифровые системы. Страны, участвующие в проекте, находятся на разных уровнях цифровизации в этом направлении, что затрудняет внедрение единой системы обмена информацией и отслеживания грузов. В результате отсутствия единой цифровой платформы координация между странами-участницами серьезно затруднена. А это приводит к задержкам в цепочках поставок на всех уровнях", - отметил он.