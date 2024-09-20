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АЖД: Одна из основных проблем Среднего коридора - отсутствие единой цифровой платформы

АЖД: Одна из основных проблем Среднего коридора - отсутствие единой цифровой платформы 12:12
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 12:26
АЖД: Одна из основных проблем Среднего коридора - отсутствие единой цифровой платформы

Одной из основных проблем Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) является отсутствие единой цифровой платформы.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по цифровизации и международным инвестициям Ариф Агаев на совещании руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

"Эта единая платформа могла бы интегрировать различные цифровые системы. Страны, участвующие в проекте, находятся на разных уровнях цифровизации в этом направлении, что затрудняет внедрение единой системы обмена информацией и отслеживания грузов. В результате отсутствия единой цифровой платформы координация между странами-участницами серьезно затруднена. А это приводит к задержкам в цепочках поставок на всех уровнях", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Orta Dəhlizlə bağlı əsas problemlərdən biri vahid rəqəmsal platformanın olmamasıdır

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