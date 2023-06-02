АЖД объявили цель по годовому объему грузоперевозок

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) хочет довести годовой объем грузоперевозок до 20 миллионов тонн.
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По его словам, в данном направлении проводятся работы и реализуются инициативы.
"В июне прошлого года был проведен опрос среди клиентов грузоперевозок. Опрос показал, что основные проблемы связаны со сроками доставки и тарифами. За последний год мы смогли сократить время доставки с 35-50 дней до 16-20 дней", - отметил представитель компании ADY.
Напомним, что в 2022 году "АЖД" перевезла 18,7 млн тонн грузов. Это на 24,7% больше, чем в 2021 году.
В прошлом году транзитными перевозками было перевезено 7,5 миллиона тонн грузов, это на 63% больше по сравнению с предыдущим годом.