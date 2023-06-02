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АЖД объявили цель по годовому объему грузоперевозок

АЖД объявили цель по годовому объему грузоперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) хочет довести годовой объем грузоперевозок до 20 миллионов тонн.
Инфраструктура
2 июня 2023 г. 12:45
АЖД объявили цель по годовому объему грузоперевозок

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) хочет довести годовой объем грузоперевозок до 20 миллионов тонн.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя "АЖД" Эмиль Мамедов.

По его словам, в данном направлении проводятся работы и реализуются инициативы.

"В июне прошлого года был проведен опрос среди клиентов грузоперевозок. Опрос показал, что основные проблемы связаны со сроками доставки и тарифами. За последний год мы смогли сократить время доставки с 35-50 дней до 16-20 дней", - отметил представитель компании ADY.

Напомним, что в 2022 году "АЖД" перевезла 18,7 млн тонн грузов. Это на 24,7% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году транзитными перевозками было перевезено 7,5 миллиона тонн грузов, это на 63% больше по сравнению с предыдущим годом.

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