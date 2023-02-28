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АЖД обсудил перспективы развития "Среднего коридора" со Всемирным банком

АЖД обсудил перспективы развития "Среднего коридора" со Всемирным банком ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило со Всемирным банком перспективы развития Среднего коридора.
Инфраструктура
28 февраля 2023 г. 15:26
АЖД обсудил перспективы развития Среднего коридора со Всемирным банком

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обсудило со Всемирным банком перспективы развития Среднего коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, об этом заявил сегодня председатель акционерного общества Ровшан Рустамов во время приема делегации Всемирного банка во главе с главой инфраструктуры по Центральной Азии Антонио Нуньесом.

В ходе встречи был подчеркнут опыт эффективного сотрудничества со Всемирным банком и дана подробная информация о работе, проделанной в последнее время в АЖД по созданию устойчивой и конкурентоспособной инфраструктуры, программе трансформации, а также повышению транзитного потенциала.

Были обсуждены возможности потенциального сотрудничества с банком в области развития железнодорожной инфраструктуры, цифровизации и др.

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