АЖД обслужил 74 тыс. пассажиров в нерабочие дни

Азербайджанские железные дороги (АЖД) перевезли 73 885 пассажиров по Абшеронской кольцевой железной дороге и межрайонным направлениям в минувшие праздничные и выходные дни.

Азербайджанские железные дороги (АЖД) перевезли 73 885 пассажиров по Абшеронской кольцевой железной дороге и межрайонным направлениям в минувшие праздничные и выходные дни.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в целях удовлетворения повышенного спроса было назначено 22 дополнительных рейса.

По маршруту Баку-Габала-Баку с учетом 8 дополнительных рейсов перевезено в общей сложности 2 239 пассажиров, а на линии Баку-Агстафа-Баку запущено 14 дополнительных рейсов, всего в этом направлении перевезено 10 416 пассажиров.

Кроме того, с 3 января возобновлено движение ночных поездов по маршруту Баку-Балакян-Баку. Заполняемость первого рейса составила более 90%, за три дня по этому направлению перевезено 578 пассажиров.

В общей сложности в праздничные дни по межрайонным направлениям поезда АЖД обслужили 13 233 пассажиров, из которых 5 686 человек воспользовались дополнительными рейсами.

В 2024 году Азербайджанские железные дороги перевезли 8,5 млн пассажиров, второй год подряд добившись рекордных показателей.