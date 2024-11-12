АЖД обратилось к пассажирам, прибывающим на железнодорожный вокзал

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обратилось к пассажирам, пользующимся Бакинским железнодорожным вокзалом.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обратилось к пассажирам, пользующимся Бакинским железнодорожным вокзалом.

Как сообщает Report, на фоне увеличения интенсивности движения на дорогах в последние дни акционерное общество рекомендует следующее:

- Прибывайте на Бакинский железнодорожный вокзал как минимум за 2 часа до времени отправления при междугородних рейсах.



- Постарайтесь максимально ограничить посещение вокзала с целью проводов или встречи пассажиров. По возможности избегайте ненужных визитов.

"Сотрудники вокзала готовы предоставить пассажирам всестороннюю помощь. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в колл-центр по телефону 1822", — говорится в обращении.