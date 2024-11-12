О нас

АЖД обратилось к пассажирам, прибывающим на железнодорожный вокзал

АЖД обратилось к пассажирам, прибывающим на железнодорожный вокзал ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обратилось к пассажирам, пользующимся Бакинским железнодорожным вокзалом.
Инфраструктура
12 ноября 2024 г. 16:15
АЖД обратилось к пассажирам, прибывающим на железнодорожный вокзал

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обратилось к пассажирам, пользующимся Бакинским железнодорожным вокзалом.

Как сообщает Report, на фоне увеличения интенсивности движения на дорогах в последние дни акционерное общество рекомендует следующее:

- Прибывайте на Бакинский железнодорожный вокзал как минимум за 2 часа до времени отправления при междугородних рейсах.

- Постарайтесь максимально ограничить посещение вокзала с целью проводов или встречи пассажиров. По возможности избегайте ненужных визитов.

"Сотрудники вокзала готовы предоставить пассажирам всестороннюю помощь. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в колл-центр по телефону 1822", — говорится в обращении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları" sərnişinlərə müraciət edib

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi