АЖД обратились к пассажирам электрички Баку-Сумгайыт

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В связи с крупным дорожным затором, возникшим из-за ремонтных работ на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт, увеличилось число пассажиров электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" к пассажирам.

В обращение отмечается, что до завершения ремонтных работ на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт, в целях регулирования пассажиропотока с сегодняшнего дня (28 июня) отправляющаяся из Баку в 18:30 и отправляющаяся из Сумгайыта в 08:00 электрички с дополнительно прицепленными составами будут функционировать в качестве объединенных двух групповых поездов.