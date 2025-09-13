АЖД обновили график движения поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 15 сентября 2025 года будет обслуживать поезда, курсирующие по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, по обновленному расписанию с целью регулирования пассажиропотока.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно новому расписанию, число рейсов по Абшеронскому кольцевому маршруту в рабочие дни увеличится с 92 до 104. Так, количество рейсов по линиям Баку–Хырдалан и Хырдалан–Баку в рабочие дни будет увеличено с 36 до 40, а по маршруту Баку–Пиршаги–Сумгайыт–Баку - с 56 до 64.

В нерабочие дни число рейсов по линиям Баку–Хырдалан и Хырдалан–Баку будет увеличено с 16 до 22, а по линии Баку–Пиршаги–Сумгайыт–Баку будет выполняться 34 рейса.

В целом ожидается, что эти изменения приведут к 10%-ному увеличению пассажирских перевозок.