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АЖД обнародовал число пассажиров, перевезенных в праздничные дни

АЖД обнародовал число пассажиров, перевезенных в праздничные дни 16:26 В праздничные дни по случаю Гурбан с 6 по 9 июня на поездах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезено 54 675 человек.
Инфраструктура
10 июня 2025 г. 16:46
АЖД обнародовал число пассажиров, перевезенных в праздничные дни

В праздничные дни по случаю Гурбан с 6 по 9 июня на поездах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезено 54 675 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в этот период по маршруту Баку-Агстафа-Баку было запланировано 7, по линии Баку-Габала-Баку - 4 дополнительных рейса, Также в поезда, следовавшие по маршруту Баку-Балакен-Баку, в соответствии со спросом были добавлены дополнительные вагоны.

Согласно информации, 5 июня в поезд Баку-Балакен было добавлено 8 дополнительных вагонов. Ночной поезд отправился с общим количеством 13 вагонов и 100% заполняемостью (530 пассажиров).

Отметим, что поезд Баку-Балакен-Баку в среднем перевозит 110 пассажиров в одном направлении в 5 вагонах. Всего по направлению Баку-Балакен-Баку в праздничные дни перевезено 2 170 человек.

В период с 6 по 9 июня по линии Баку-Агстафа-Баку отправлено 5 814 человек, 1 842 из которых перевезены дополнительным рейсом. По линии Баку-Габала-Баку перевезено 1 330 человек, 577 из которых - дополнительным рейсом.

В этот же период на Абшеронской кольцевой железной дороге поезда курсировали по субботнему и воскресному графику. В эти даты по данному маршруту перевезено 45 361 человек.

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