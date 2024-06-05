АЖД: Объем грузоперевозок увеличился на 11%

В январе-мае текущего года в Азербайджане объем грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-мае текущего года в Азербайджане объем грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник коммерческого департамента ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Мамед Гамидов в ходе панельной дискуссии "Средний коридор: перспективы и вызовы" в рамках выставки Translogistica Caspian.

Он отметил, что внутренние грузоперевозки по железной дороге увеличились на 6%: "Это результат важных работ, в частности расширения железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК). 20 мая по БТК был отправлен первый грузовой поезд".