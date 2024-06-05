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АЖД: Объем грузоперевозок увеличился на 11%

АЖД: Объем грузоперевозок увеличился на 11% В январе-мае текущего года в Азербайджане объем грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
5 июня 2024 г. 16:54
АЖД: Объем грузоперевозок увеличился на 11%

В январе-мае текущего года в Азербайджане объем грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник коммерческого департамента ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Мамед Гамидов в ходе панельной дискуссии "Средний коридор: перспективы и вызовы" в рамках выставки Translogistica Caspian.

Он отметил, что внутренние грузоперевозки по железной дороге увеличились на 6%: "Это результат важных работ, в частности расширения железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК). 20 мая по БТК был отправлен первый грузовой поезд".

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Версия на азербайджанском языке ADY: Yükdaşımaların həcmi 11 % artıb

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