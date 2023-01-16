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АЖД о работах на освобожденных от оккупации территориях

АЖД о работах на освобожденных от оккупации территориях ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжило, согласно графику, работы по строительству железных дорог и железнодорожной инфраструктуры в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры на освобожденных от о
Инфраструктура
16 января 2023 г. 12:48
АЖД о работах на освобожденных от оккупации территориях

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжило, согласно графику, работы по строительству железных дорог и железнодорожной инфраструктуры в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, проектные работы по железнодорожной линии Горадиз-Агбенд протяженностью 140,6 км, которую планируется достроить в 2024 году, выполнены на 78%, а строительные работы - на 38% (53,2 км).

Будучи маршрутом международного значения, железная дорога Горадиз-Агбенд в ближайшем будущем будет играть существенную роль в грузовых перевозках между Азией и Европой.

На участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено 85% работ по строительству через реку Хакяри железнодорожного моста протяженностью 418 метров и имеющего 13 пролетов. Самый длинный железнодорожный мост в Азербайджане даст стимул росту грузоперевозок между странами региона.

Достигнут значительный прогресс и в деле восстановления железной дороги Барда-Агдам: строительные работы здесь завершены на 64%.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways talks on work in territories liberated from occupation
Версия на азербайджанском языке ADY işğaldan azad edilmiş ərazilərdə gördüyü işlərlə bağlı son vəziyyəti açıqlayıb

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