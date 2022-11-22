АЖД: Необходимо обеспечить своевременную доставку грузов на фоне новых геополитических реалий

Между Азербайджаном, Ираном и Россией есть высокий международный транзитный потенциал, и его использование в полную силу открывает для нас новые возможности.

Азербайджан, Иран и Россия обладают высоким транзитным потенциалом и его полная реализация открывает для нас новые возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По словам Рустамова, значение коридора "Север-Юг" возросло на фоне последних политических событий и потребность в этом проекте чувствуют все три страны: "Но реализация проекта, разумеется, требует совместных усилий. 9 сентября в Баку встретили представители России, Азербайджана и Ирана и подписали Бакинскую декларацию, которая определила направления работы для ввода маршрута в строй. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для пересмотра всего маршрута и упрощения процессов. По идее, она должна помочь в выявлении имеющихся упущений".

Рустамов, отвечая на вопрос о влиянии геополитических реалий на планирование маршрута "Север-Юг", отметил, что политика Азербайджана направлена на поддержание мира в регионе: "Однако новые реалии накладывают на нас определенную ответственность - сейчас существует острая нужда в строительстве новых дорог, поэтому мы должны обеспечить своевременную доставку грузов по всем направлениям. Сегодня мы видим динамичное увеличение объемов перевозок. Если по итогам 10 месяцев прошлого года было перевезено 3 785 434 тонны, то в этом году аналогичный показатель составляет 6 273 947 тонн. Объем перевозок увеличился почти в два раза и до конца текущего года вырастет еще больше".

Он также рассказал об обеспечении безопасности железнодорожного движения по МТК: "Правительство Азербайджана проводит всю необходимую работу для организации безопасности как на границе, так и на территории страны. Компетентные государственные структуры всегда находятся на связи с таможенной службой. Со стороны государственных структур соблюдаются правила передвижения - будь то санитарные нормы или обеспечение мер безопасности. Есть определенные процессы прохождения государственной границы: досмотр пограничной и таможенной службами, контроль со стороны железнодорожных служб. Основная задача теперь - объединить и ускорить все эти процессы. В связи с этим мы планируем усилить работу на пропускных пунктах, чтобы грузы проходили быстрее".