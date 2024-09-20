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АЖД: Необходимо больше развивать инфраструктуру Среднего коридора

АЖД: Необходимо больше развивать инфраструктуру Среднего коридора Грузоперевозки по Среднему коридору будут увеличиваться, поэтому необходимо и далее развивать инфраструктуру.
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 12:48
АЖД: Необходимо больше развивать инфраструктуру Среднего коридора

Грузоперевозки по Среднему коридору будут увеличиваться, поэтому необходимо и далее развивать инфраструктуру.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела цифрового развития ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Андрей Искирич на консультативном совещании глав железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

По его словам, отсутствие должной инфраструктуры увеличивает затраты, поэтому ею необходимо заняться заранее.

"Помимо этого, нам необходимо обеспечить клиентам легкое и удобное размещение заказов, онлайн-проверку перед заказом, отметить выполненную работу и автоматизировать расчеты с клиентами. То есть все документы по коридору должны быть цифровизированы. Следует выяснить, на каком этапе развития находится наш коридор", - отметил представитель АЖД.

Он добавил, что в целях повышения операционной эффективности необходимо устранить узкие места в Среднем коридоре: "В целом должны быть созданы рабочие группы, специализирующиеся в данном направлении".

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Версия на азербайджанском языке ADY: Orta Dəhlizlə bağlı infrastrukturu daha da inkişaf etdirmək lazımdır

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