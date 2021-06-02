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АЖД назвал объем пассажироперевозок во время пандемии

АЖД назвал объем пассажироперевозок во время пандемии "Железнодорожная линия Баку-Абшерон начала свою деятельность с 2015 года. К концу прошлого года были сданы в эксплуатацию еще 14 станций".
Инфраструктура
2 июня 2021 г. 16:19
АЖД назвал объем пассажироперевозок во время пандемии

"Железнодорожная линия Баку-Абшерон начала свою деятельность с 2015 года. К концу прошлого года были сданы в эксплуатацию еще 14 станций".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эльяр Мурадов.

Он отметил, что до пандемии на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии ежедневно перевозилось около 18-20 тыс. пассажиров: "В период пандемии пассажиропоток снизился до 8 тыс., а в настоящее время перевозится до 11 тыс. пассажиров. На остановках и станциях Бакинской кольцевой железнодорожной линии установлены турникеты и другое оборудование. Для того, чтобы воспользоваться этими турникетами были применены карты пропуска. В настоящее время 8 тыс. из 11 тыс. пассажиров АЖД используют эти карты. 3 тыс. пассажиров покупают разовые билеты".

Э.Мурадов добавил, что за 4 минуты на Бакинской пассажирской станции через турникеты могут пройти около тысячи пассажиров: "За одну минуту турникеты могут пропустить 15 пассажиров".

Представитель АЖД напомнил, что с сегодняшнего дня с помощью карт Visa пассажиры могут пользоваться турникетами, установленными на 14 станциях: "Эти карты есть не только у граждан Азербайджана, но и у прибывающих в страну туристов. Внедрение этой системы еще больше облегчает работу АЖД. Эта система впервые в Азербайджане внедряется в АЖД".

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Версия на азербайджанском языке ADY pandemiya dövründə sərnişin daşımalarının sayını açıqladı

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