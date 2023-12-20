АЖД назначит дополнительные рейсы в регионы на новогодние каникулы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги " (АЖД) в новогодние праздники назначит дополнительные рейсы в регионы.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги " (АЖД) в новогодние праздники назначит дополнительные рейсы в регионы.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, рейсы будут добавлены к маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Поезд по маршруту Баку-Агстафа-Баку отправится с Бакинского железнодорожного вокзала 31 декабря, 1, 2, 5 и 6 января в 07:50, а из Агстафы - в 16:30.

Поезда также будут курсировать по традиционному графику. В случае возникновения дополнительного спроса могут быть назначены новые рейсы.

По маршруту Баку-Габала-Баку с 30 декабря по 6 января поезд будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в Габалу ежедневно в 07:30, а из Габалы в Баку - в 19:00.