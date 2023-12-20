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АЖД назначит дополнительные рейсы в регионы на новогодние каникулы

АЖД назначит дополнительные рейсы в регионы на новогодние каникулы ЗАО "Азербайджанские железные дороги " (АЖД) в новогодние праздники назначит дополнительные рейсы в регионы.
Инфраструктура
20 декабря 2023 г. 13:50
АЖД назначит дополнительные рейсы в регионы на новогодние каникулы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги " (АЖД) в новогодние праздники назначит дополнительные рейсы в регионы.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, рейсы будут добавлены к маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Поезд по маршруту Баку-Агстафа-Баку отправится с Бакинского железнодорожного вокзала 31 декабря, 1, 2, 5 и 6 января в 07:50, а из Агстафы - в 16:30.

Поезда также будут курсировать по традиционному графику. В случае возникновения дополнительного спроса могут быть назначены новые рейсы.

По маршруту Баку-Габала-Баку с 30 декабря по 6 января поезд будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в Габалу ежедневно в 07:30, а из Габалы в Баку - в 19:00.

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Версия на азербайджанском языке ADY Yeni il tətilində regionlara əlavə reyslər təyin edir

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