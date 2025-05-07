АЖД назначили на 6-9 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

13:53

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку–Габала–Баку в период с 6 по 9 июня для удовлетворения роста спроса со стороны пассажиров в связи с праздничными днями по случаю Гурбан-байрам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АЖД.

Согласно предоставленной информации, в указанные даты поезда будут курсировать как из Баку в Габалу, так и в обратном направлении. Отправление из Баку запланировано на 07:30, обратный рейс из Габалы — на 19:00.