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АЖД назначили на 6-9 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

АЖД назначили на 6-9 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку 13:53
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 14:10
АЖД назначили на 6-9 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку–Габала–Баку в период с 6 по 9 июня для удовлетворения роста спроса со стороны пассажиров в связи с праздничными днями по случаю Гурбан-байрам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АЖД.

Согласно предоставленной информации, в указанные даты поезда будут курсировать как из Баку в Габалу, так и в обратном направлении. Отправление из Баку запланировано на 07:30, обратный рейс из Габалы — на 19:00.

Приобрести билеты можно на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение "ADY Mobile", а также в кассах вокзалов и станций.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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