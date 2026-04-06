АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Инфраструктура
- 06 апреля, 2026
- 15:31
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначили 11-12 апреля дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку с целью удовлетворения растущего пассажиропотока.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в кассах и на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.
Отметим, что по данным направлениям также организуются ежедневные рейсы по маршруту Баку–Газах–Баку.
