АЖД назначили дополнительные рейсы Баку–Агстафа–Баку по сниженным ценам

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 17, 18, 24 и 25 января.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, дополнительные рейсы назначены в целях удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки в этом направлении.

Напомним, что с 5 января на билеты экспресс-поезда Баку-Агстафа-Баку действует скидка 10%.

Также стоимость перевозки дополнительного багажа весом до 10 килограммов сверх предусмотренной на данном маршруте бесплатной нормы багажа в 23 килограмма снижена с 40 до 20 манатов.