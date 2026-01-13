Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    АЖД назначили дополнительные рейсы Баку–Агстафа–Баку по сниженным ценам

    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 15:10
    АЖД назначили дополнительные рейсы Баку–Агстафа–Баку по сниженным ценам

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 17, 18, 24 и 25 января.

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, дополнительные рейсы назначены в целях удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки в этом направлении.

    Напомним, что с 5 января на билеты экспресс-поезда Баку-Агстафа-Баку действует скидка 10%.

    Также стоимость перевозки дополнительного багажа весом до 10 килограммов сверх предусмотренной на данном маршруте бесплатной нормы багажа в 23 килограмма снижена с 40 до 20 манатов.

    Bakı-Ağstafa-Bakı qatarı üzrə endirimli qiymətlə əlavə reyslər təyin edilib

