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АЖД назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на праздники

АЖД назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на праздники
Инфраструктура
12 декабря 2024 г. 16:23
АЖД назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на праздники

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим спросом назначило в праздничные дни с 30 декабря по 5 января дополнительные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку .

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, поезда будут ежедневно отправляться из Баку в 09:15, из Агстафы - в 17:00.

Пассажиры также могут воспользоваться регулярными рейсами, курсирующими по этому маршруту.

Подробную информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile, а также по телефону круглосуточного Контактного центра "1822".

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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