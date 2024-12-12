АЖД назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на праздники

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим спросом назначило в праздничные дни с 30 декабря по 5 января дополнительные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку .
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, поезда будут ежедневно отправляться из Баку в 09:15, из Агстафы - в 17:00.
Пассажиры также могут воспользоваться регулярными рейсами, курсирующими по этому маршруту.
Подробную информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (