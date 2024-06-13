АЖД назначил дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку на праздники

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило 12 дополнительных рейсов поездов на маршруте Баку-Агстафа-Баку в нерабочие дни по случаю Дня национального спасения и Гурбан байрамы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Дополнительные поезда по маршруту будут курсировать в обоих направлениях 14, 15, 17, 18 и 19 июня, а 16 июня - из Баку в Агстафу.

Кроме того, с 14 июня на маршруте начнут курсировать новые поезда Stadler. Скорые поезда будут отправляться ежедневно из Баку в Агстафу в 08:00 и 18:00, а из Агстафы в Баку в 08:20 и 18:20. Также впервые для новых поездов предусмотрена остановка на станциях Ляки и Уджар.