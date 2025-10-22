Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2025
    • 19:09
    АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса назначило дополнительные рейсы поездов по маршрутам Баку-Агстафа 25 ноября и Агстафа-Баку 26 ноября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

    Согласно информации, одновременно с 29 сентября в будние дни организованы поездки с дополнительными рейсами в направлении Баку-Агстафа и Агстафа-Баку, а также ежедневно по маршруту Баку-Газах-Баку.

    Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.

    АЖД пассажирские поезда Агстафа Газах
    Лента новостей