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АЖД: Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту ТРАСЕКА

АЖД: Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту ТРАСЕКА АЖД: Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту ТРАСЕКА
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 15:41
АЖД: Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту ТРАСЕКА

Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант департамента Цифрового развития "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Асиф Гусейнов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

"Уже начат прием грузов из Казахстана и Турции. Наряду с этим, проведены работы с точки зрения электронного обмена данными. Хотя у нас существуют различные форматы с Казахстаном или Грузией, отличающиеся от других соседних стран, в настоящее время мы представляем ТРАСЕКА через единый формат", - отметил он.

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Версия на английском языке ADY: Implementation of unified document circulation under TRACECA project started
Версия на азербайджанском языке ADY: TRACECA layihəsi üzrə vahid sənəd dövriyyəsinin təbiqinə start verilib

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