АЖД: Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту ТРАСЕКА

АЖД: Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту ТРАСЕКА

Начато применение единого документооборота в тестовом режиме по проекту Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант департамента Цифрового развития "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Асиф Гусейнов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

"Уже начат прием грузов из Казахстана и Турции. Наряду с этим, проведены работы с точки зрения электронного обмена данными. Хотя у нас существуют различные форматы с Казахстаном или Грузией, отличающиеся от других соседних стран, в настоящее время мы представляем ТРАСЕКА через единый формат", - отметил он.