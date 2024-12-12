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АЖД: Из Китая по Среднему коридору отправлен 306-й контейнерный поезд в 2024 году

АЖД: Из Китая по Среднему коридору отправлен 306-й контейнерный поезд в 2024 году Сегодня из Китая по Среднему коридору отправлен 306-й по счету контейнерный поезд в 2024 году.
Инфраструктура
12 декабря 2024 г. 15:58
АЖД: Из Китая по Среднему коридору отправлен 306-й контейнерный поезд в 2024 году

Сегодня из Китая по Среднему коридору отправлен 306-й по счету контейнерный поезд в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, в этом году грузоперевозки по Среднему коридору увеличились по сравнению с прошлым годом.

Рустамов напомнил о состоявшейся на прошлой неделе в Грузии встрече руководителей железных дорог Казахстана и Азербайджана.

"На встрече обсуждались шаги для дальнейшего развития коридора, включая активизацию совместного предприятия, созданного в прошлом году. Уже представлена операционная и финансовая модель совместного предприятия. В следующем году планируется увеличить количество контейнерных поездов из Китая до 1000", - добавил Рустамов.

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Версия на английском языке Number of China-Europe block trains via Middle Corridor exceeded 300 in 2024
Версия на азербайджанском языке Çindən bu il Orta Dəhlizlə Avropaya göndərilən blok qatarlarının sayı 300-ü ötüb

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