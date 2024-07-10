АЖД и Совет прессы наградили журналистов

Сегодня состоялась церемония награждения победителей медиа-конкурса, объявленного ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Советом прессы Азербайджана в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Сегодня состоялась церемония награждения победителей медиа-конкурса, объявленного ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Советом прессы Азербайджана в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, мероприятие прошло на историческом вокзале Сабунчу, который сейчас функционирует как Музей железных дорог Азербайджана. В нем приняли участие руководство АЖД и Совета прессы, ответственные сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта и Агентства по развитию медиа, известные представители СМИ.

Советник председателя АЖД Айсель Солтанова поздравила представителей СМИ с предстоящим Днем национальной прессы и отметила, что компания придает особое значение сотрудничеству со СМИ.

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид отметил, что более 40 заявок на конкурс продемонстрировали навыки журналистов в подготовке аналитических статей, видеорепортажей и статей.