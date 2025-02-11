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АЖД и МЧС провели совместные учения в Евлахе

АЖД и МЧС провели совместные учения в Евлахе
Инфраструктура
11 февраля 2025 г. 17:41
АЖД и МЧС провели совместные учения в Евлахе

В Евлахе прошли совместные учения "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по спасательной операции при транспортных авариях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

В учениях приняли участие сотрудники Евлахского районного отдела полиции, экстренных медицинских служб TƏBİB и сил гражданской обороны.

Учения проводились в рамках плана взаимодействия и направлены на повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также безопасную организацию движения транспорта.

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