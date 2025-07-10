АЖД и Китайские железные дороги планируют расширить контейнерные перевозки через Каспий

АЖД и Китайские железные дороги планируют расширить контейнерные перевозки через Каспий

Азербайджан и Китай намерены расширить контейнерные перевозки через Каспийское море до 10 блок-поездов в день.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Стороны договорились активно сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров, а также углубить сотрудничество по совместному развитию железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между АЖД и Государственной корпорацией "Китайские железные дороги", рассматривается как важный шаг на пути к бесперебойному сообщению по всей Евразии.

Особое внимание в документе уделено укреплению железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК). Стороны договорились развивать транспортное сообщение по маршруту БТК, который обеспечивает выход в Турцию и далее в Европу. Благодаря этой линии доступ китайских производственных центров на европейские рынки через Азербайджан, Грузию и Турцию ускорится.

Отметим, что в 2023–2024 годах ОАО "Азербайджанские железные дороги" провело работы по модернизации грузинского участка линии БТК - важного сегмента Среднего коридора. Это серьезный шаг к увеличению транзитного потенциала страны и росту конкурентоспособности всего маршрута.