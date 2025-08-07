АЖД и Грузинские железные дороги обсудили сотрудничество по развитию ж/д Баку–Тбилиси–Карс

О нас

Инфраструктура
7 августа 2025 г. 16:50
Азербайджан и Грузия обсудили вопросы сотрудничества по развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД).

Обсуждения состоялись в Баку в ходе встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с недавно назначенным генеральным директором АО “Грузинские железные дороги” Лашей Абашидзе.

"На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК), а также значимость модернизации грузинского участка этой железной дороги и ее роль в грузоперевозках как одного из ключевых сегментов Среднего коридора", - говорится в информации.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам активизации деятельности совместного предприятия ООО “BTKI Railways” с целью более эффективной организации грузоперевозок по маршруту БТК, пропускная способность которого увеличена до 5 млн тонн в год, а также привлечения новых грузопотоков.

"Также обсуждался текущий этап реализации дорожной карты, подписанной в июне этого года, направленной на выведение сотрудничества на новый уровень. Отмечалось, что в настоящее время между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Грузии осуществляется активный и конструктивный обмен необходимой информацией в целях координации и оптимизации совместной деятельности", - говорится в информации.

Подчеркивалось, что выстраивание более эффективного и результативного сотрудничества как в рамках рабочих групп, так и посредством регулярных двусторонних встреч будет способствовать активизации деятельности по оптимальной организации грузоперевозок по маршруту Восток–Запад–Восток через территории Азербайджана и Грузии.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались запланированные до конца текущего года мероприятия по внедрению безбумажного документооборота в сфере грузоперевозок по Среднему коридору, а также по запуску системы отслеживания грузов “Track and Trace”.

