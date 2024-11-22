АЖД и германская компания обсудили модернизацию железных дорог

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) продолжает обсуждения с германской компанией Rhenus Group по расширению сотрудничества в области международных транспортных коридоров.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) продолжает обсуждения с германской компанией Rhenus Group по расширению сотрудничества в области международных транспортных коридоров.

Как сообщает Report, председатель АЖД Ровшан Рустамов в рамках COP29 встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором Rhenus Group Тобиасом Барцем.

На встрече обсуждалась модернизация железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, включая электрификацию и повышение пропускной способности дорог в международных транспортных коридорах.

Особое внимание было уделено снижению углеродных выбросов при грузоперевозках, что предполагает цифровизацию операций.

В АЖД отметили, что в условиях роста международных перевозок компания активно работает над привлечением новых грузов и диверсификацией маршрутов по Среднему коридору.

Тобиас Барц отметил, что Rhenus Group предоставляет международные логистические услуги и реализует проекты в различных странах, предлагая решения для государственных и частных секторов, и выразил заинтересованность в сотрудничестве с АЖД.