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АЖД: Граждане смогут совершать оплату через Google Pay и Apple Pay

АЖД: Граждане смогут совершать оплату через Google Pay и Apple Pay В Азербайджане в ближайшем будущем граждане смогут приобретать билеты на поезда онлайн с использованием средств оплаты Google Pay и Apple Pay.
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 11:46
АЖД: Граждане смогут совершать оплату через Google Pay и Apple Pay

В Азербайджане в ближайшем будущем граждане смогут приобретать билеты на поезда онлайн с использованием средств оплаты Google Pay и Apple Pay.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), работы по внедрению указанных средств оплаты находятся на завершающей стадии.

"Благодаря приложению ADY Mobile сегодня порядка 70% пассажиров покупают билеты на железнодорожные рейсы онлайн. Помимо этого, предпринимаются шаги для создания зон бесплатного Wi-Fi в поездах и на вокзалах", - говорится в информации.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways passengers to enjoy hassle-free payments via Google Pay, Apple Pay
Версия на азербайджанском языке ADY: “Google Pay və “Apple Pay”lə bağlı işlər son mərhələdədir

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