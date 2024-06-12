АЖД: Граждане смогут совершать оплату через Google Pay и Apple Pay

В Азербайджане в ближайшем будущем граждане смогут приобретать билеты на поезда онлайн с использованием средств оплаты Google Pay и Apple Pay.

В Азербайджане в ближайшем будущем граждане смогут приобретать билеты на поезда онлайн с использованием средств оплаты Google Pay и Apple Pay.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), работы по внедрению указанных средств оплаты находятся на завершающей стадии.

"Благодаря приложению ADY Mobile сегодня порядка 70% пассажиров покупают билеты на железнодорожные рейсы онлайн. Помимо этого, предпринимаются шаги для создания зон бесплатного Wi-Fi в поездах и на вокзалах", - говорится в информации.