АЖД: Дважды возрос пассажиропоток на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В связи с крупным дорожным затором, возникшим из-за ремонтных работ на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт, увеличилось число пассажиров электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), до завершения ремонтных работ на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт, в целях регулирования пассажиропотока со вчерашнего дня (28 июня) отправляющаяся из Баку в 18:30 и отправляющаяся из Сумгайыта в 08:00 электрички с дополнительно прицепленными составами функционируют в качестве объединенных двухгрупповых поездов.

Отметим, что в обычные дни по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку перевозится 5 тыс. пассажиров. В связи с ремонтными работами на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт возрос пассажиропоток на железной дороге. 28 июня электричками перевезено 10 тыс. 836 пассажиров.