АЖД будут выкупать земли для МТК "Север-Юг"

Кабинет министров Азербайджана принял решение об определении органа, который выкупит земельные участки под строительство железнодорожной линии на отрезке международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящем через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В решении говорится, что в соответствии с президентским указом от 15 февраля 2011 года о дополнительных мерах в связи с применением закона "О покупке земель для государственных нужд", этим органом выбрано ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Организация должна представить предложения правительству.