О нас

АЖД: Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года

АЖД: Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года.
Инфраструктура
9 октября 2023 г. 19:40
АЖД: Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года

Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила глава департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Айбениз Исмаилова.

По ее словам, готово более 60% железнодорожной линии Физули-Агбенд: "Вдоль коридора будут построены 3 тоннеля, десятки мостов и 9 железнодорожных станций. Строительство турецкими компаниями 418-метрового железнодорожного моста через реку Хакари в ближайшее время будет завершено".

Отметим, что в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Физулинский район 15 февраля 2021 года был заложен фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani section of Zangazur Corridor to become operational in 2024
Версия на азербайджанском языке ADY: "Zəngəzur Dəhlizinin Azərbaycan hissəsi gələn il fəaliyyətə başlayacaq"

Самое важное

Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
8 октября 2023 г. 15:55
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
8 октября 2023 г. 15:38
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
8 октября 2023 г. 15:33
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
8 октября 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
8 октября 2023 г. 14:46
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
7 октября 2023 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi