АЖД: Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года

Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года.

Азербайджанская часть Зангезурского коридора начнет действовать с 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила глава департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Айбениз Исмаилова.

По ее словам, готово более 60% железнодорожной линии Физули-Агбенд: "Вдоль коридора будут построены 3 тоннеля, десятки мостов и 9 железнодорожных станций. Строительство турецкими компаниями 418-метрового железнодорожного моста через реку Хакари в ближайшее время будет завершено".

Отметим, что в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Физулинский район 15 февраля 2021 года был заложен фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.