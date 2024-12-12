АЖД: 70% пассажиров планируют свою поездку максимум за 10 дней

В Азербайджане 70% пассажиров железнодорожного транспорта планируют свои поездки максимум за 10 дней.

В Азербайджане 70% пассажиров железнодорожного транспорта планируют свои поездки максимум за 10 дней.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, с 1 ноября АЖД перешли на динамическую тарифную политику. "Согласно статистике, 50% наших пассажиров приобретают билеты за 3-10 дней до поездки, а 20% - за 3 дня. Таким образом, 70% пассажиров планируют свои поездки максимум за 10 дней. Мы бы рекомендовали людям планировать свои поездки заранее и воспользоваться нашей 15-процентной скидкой", - сказал он.