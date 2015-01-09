Азерйолсервис: Все дороги находятся в рабочем состоянии

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "На данный момент все сложные автомобильные трассы в Азербайджане находятся в рабочем состоянии. На дорогах Баку-Сумгаит, Ходжасан, Локбатан, "Кольцевая-1" завершились работы по посыпке песка". Об этом заявил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

По его словам, дежурные бригады работали сегодня до утра: "Вчера некоторые неопытные водители создали определенные проблемы на дороге Баку-Сумгаит, так как они покидали свои автомобили на полосах движения. Я советую таким водителям не выезжать на дорогу в снежную погоду. Кроме того, для обеспечения нормального движения транспорта автомобильные дороги, проспекты и улицы посыпались смесью из соли. В то же время проведены другие необходимые мероприятия".

Что же касается до сих пор не очищенных от снега дорог, представитель структуры добавил, что параллельно с "Азерйолсервис" Исполнительная власть города Баку работает в этом направлении и будет проведен осмотр всех оставшихся дорог.