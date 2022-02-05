"Азерсу" в прошлом году собрала 93% платежей за оказанные услуги

Уровень сбора платы за услуги в ОАО "Азерсу" в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,8 процентных пункта и составил 92,8%.

Уровень сбора платы за услуги в ОАО "Азерсу" в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,8 процентных пункта и составил 92,8%.

Об этом сообщили в "Азерсу" в ответе на запрос Report.

В сообщении говорится, что уровень сбора в категории населения составил 90,3%, рост составил 3,1 процентного пункта, в категории не-населения - 92,9% (рост на 2 процентных пункта), уровень сбора по тем, кто использует воду в качестве сырья, - 100%.

Уровень сбора в Баку составил 93,9%, в других регионах 90,6%.