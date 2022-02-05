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"Азерсу" в прошлом году собрала 93% платежей за оказанные услуги

"Азерсу" в прошлом году собрала 93% платежей за оказанные услуги Уровень сбора платы за услуги в ОАО "Азерсу" в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,8 процентных пункта и составил 92,8%.
Инфраструктура
5 февраля 2022 г. 14:29
Азерсу в прошлом году собрала 93% платежей за оказанные услуги

Уровень сбора платы за услуги в ОАО "Азерсу" в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,8 процентных пункта и составил 92,8%.

Об этом сообщили в "Азерсу" в ответе на запрос Report.

В сообщении говорится, что уровень сбора в категории населения составил 90,3%, рост составил 3,1 процентного пункта, в категории не-населения - 92,9% (рост на 2 процентных пункта), уровень сбора по тем, кто использует воду в качестве сырья, - 100%.

Уровень сбора в Баку составил 93,9%, в других регионах 90,6%.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu” ötən il göstərdiyi xidmətin 93%-nin pulunu yığıb

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