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В праздничные дни "Азерсу" будет работать в усиленном режиме

В праздничные дни "Азерсу" будет работать в усиленном режиме В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
20 апреля 2023 г. 16:47
В праздничные дни Азерсу будет работать в усиленном режиме

ОАО "Азерсу" в нерабочие дни в связи с праздником Рамазан будет работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в ОАО.

В праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство в центральном аппарате управления, региональных, местных управлениях и на участках. Утвержден график дежурств на уровне заместителей председателя, начальников департаментов и отделов ОАО "Азерсу".

В праздничные и нерабочие дни будут предприняты все организационно-технические мероприятия с целью обеспечения питьевой водой населения, аварийные службы будут работать бесперебойно. Любые плановые ремонтно-восстановительные, монтажные и профилактические работы на гидротехнических сооружениях, складах и магистральных линиях в праздничные дни не будут проводиться.

"Азерсу" отмечает, что в случае проблем с водоснабжением и канализационной службой следует обращаться на номер "955" ОАО.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu" bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

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