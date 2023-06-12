"Азерсу": В Карабахе создается инфраструктура управления дождевой водой

В городах Физули и Агдам планируется построить системы питьевой, канализации и управления дождевой водой.

В городах Физули и Агдам планируется построить системы питьевой, канализации и управления дождевой водой.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, в Агдаме дождевая вода может быть очищена в резервуарах и использована как техническая, так и для орошения зеленых насаждений: “Впервые такая система полностью охватывает какой-то город”.

Отметим, что 5 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и ливневых вод города Физули.