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"Азерсу": В Карабахе создается инфраструктура управления дождевой водой

"Азерсу": В Карабахе создается инфраструктура управления дождевой водой В городах Физули и Агдам планируется построить системы питьевой, канализации и управления дождевой водой.
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 16:29
Азерсу: В Карабахе создается инфраструктура управления дождевой водой

В городах Физули и Агдам планируется построить системы питьевой, канализации и управления дождевой водой.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, в Агдаме дождевая вода может быть очищена в резервуарах и использована как техническая, так и для орошения зеленых насаждений: “Впервые такая система полностью охватывает какой-то город”.

Отметим, что 5 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и ливневых вод города Физули.

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Версия на английском языке Azersu: Rainwater management infrastructure being created in Karabakh
Версия на азербайджанском языке “Azərsu”: "Qarabağda yağış sularının idarə olunması infrastrukturu yaradılır"

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