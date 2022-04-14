О нас
Аудио новости

"Азерсу" в I квартале приняло около 200 тыс. электронных обращений

"Азерсу" в I квартале приняло около 200 тыс. электронных обращений В первом квартале этого года в ОАО "Азерсу" поступило и передано на исполнение 173 тыс. обращений от граждан по 19 электронным слугам.
Инфраструктура
14 апреля 2022 г. 17:46
Азерсу в I квартале приняло около 200 тыс. электронных обращений

В первом квартале этого года в ОАО "Азерсу" поступило и передано на исполнение 173 тыс. обращений от граждан по 19 электронным слугам.

Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, наибольшее число обращений поступило по услугам "Уточнение долга за воду через интернет", "Электронное обращение" и "Электронная фактура".

В целом, с момента сдачи услуг в пользование и по сей день граждане подали 1,847 млн обращений.

Граждане могут воспользоваться услугами на портале электронного правительства www.e-gov.az и на сайте www.azersu.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Azərsu" I rübdə 200 minə yaxın elektron müraciət qəbul edib

Самое важное

Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
14 апреля 2022 г. 12:48
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
14 апреля 2022 г. 10:17
Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода
Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода
13 апреля 2022 г. 16:34
Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
13 апреля 2022 г. 10:30
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
13 апреля 2022 г. 01:25
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
13 апреля 2022 г. 01:16
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
13 апреля 2022 г. 01:10
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
12 апреля 2022 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi