"Азерсу" в I квартале приняло около 200 тыс. электронных обращений

В первом квартале этого года в ОАО "Азерсу" поступило и передано на исполнение 173 тыс. обращений от граждан по 19 электронным слугам.

В первом квартале этого года в ОАО "Азерсу" поступило и передано на исполнение 173 тыс. обращений от граждан по 19 электронным слугам.

Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, наибольшее число обращений поступило по услугам "Уточнение долга за воду через интернет", "Электронное обращение" и "Электронная фактура".

В целом, с момента сдачи услуг в пользование и по сей день граждане подали 1,847 млн обращений.