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"Азерсу": В Джебраиле будут пробурены артезианские и субартезианские скважины

"Азерсу": В Джебраиле будут пробурены артезианские и субартезианские скважины В городе Джебраиле будут использоваться грунтовые воды, пробурены артезианские и субартезианские скважины.
Инфраструктура
4 октября 2023 г. 13:46
Азерсу: В Джебраиле будут пробурены артезианские и субартезианские скважины

В городе Джебраиле будут использоваться грунтовые воды, пробурены артезианские и субартезианские скважины.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

Он отметил, что специалистами ОАО "Азерсу" уже подготовлен проект по водоснабжению города Джебраила: "Готовы проектные работы по созданию сети сбора и распределения воды. На следующем этапе будет реализован проект по обеспечению питьевой водой трех сел Джебраильского района. В будущем планируется провести работы по восстановлению некогда существовавших на территории района артезианских скважин и кяхризов. В настоящее время проблем с обеспечением питьевой водой наших военнослужащих, несущих службу в городе Джебраиле, и гражданских лиц нет".

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda su təchizatı ilə bağlı aparılan işlər açıqlanıb

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