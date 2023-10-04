"Азерсу": В Джебраиле будут пробурены артезианские и субартезианские скважины

В городе Джебраиле будут использоваться грунтовые воды, пробурены артезианские и субартезианские скважины.

В городе Джебраиле будут использоваться грунтовые воды, пробурены артезианские и субартезианские скважины.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

Он отметил, что специалистами ОАО "Азерсу" уже подготовлен проект по водоснабжению города Джебраила: "Готовы проектные работы по созданию сети сбора и распределения воды. На следующем этапе будет реализован проект по обеспечению питьевой водой трех сел Джебраильского района. В будущем планируется провести работы по восстановлению некогда существовавших на территории района артезианских скважин и кяхризов. В настоящее время проблем с обеспечением питьевой водой наших военнослужащих, несущих службу в городе Джебраиле, и гражданских лиц нет".