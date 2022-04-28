"Азерсу": В Баку необходимо построить третий магистральный водопровод

Для обеспечения устойчивого водоснабжения существующих сетей в восточной части города Баку и создания водопроводных сетей в районах, где их нет, имеется необходимость в строительстве третьего магистрального водопровода в восточной части Баку, в направлени

Для обеспечения устойчивого водоснабжения существующих сетей в восточной части города Баку и создания водопроводных сетей в районах, где их нет, имеется необходимость в строительстве третьего магистрального водопровода в восточной части Баку, в направлении от Джейранбатана к поселкам Зиря и Гала.

Как сообщает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

A.Джебраиллы отметил, что больше всего новые жилые массивы возводятся в восточной части Баку.

"В этой части есть два водопровода, один из которых был проложен в 1980-х годах в направлении Джейранбатан-Маштага. Другой был введен в эксплуатацию в 2013 году. Обязательно следует проложить третий магистральный водопровод и построить резервуары, чтобы обеспечить людей водой", - отметил А.Джебраиллы.