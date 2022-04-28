О нас
Аудио новости

"Азерсу": В Баку необходимо построить третий магистральный водопровод

"Азерсу": В Баку необходимо построить третий магистральный водопровод Для обеспечения устойчивого водоснабжения существующих сетей в восточной части города Баку и создания водопроводных сетей в районах, где их нет, имеется необходимость в строительстве третьего магистрального водопровода в восточной части Баку, в направлени
Инфраструктура
28 апреля 2022 г. 14:36
Азерсу: В Баку необходимо построить третий магистральный водопровод

Для обеспечения устойчивого водоснабжения существующих сетей в восточной части города Баку и создания водопроводных сетей в районах, где их нет, имеется необходимость в строительстве третьего магистрального водопровода в восточной части Баку, в направлении от Джейранбатана к поселкам Зиря и Гала.

Как сообщает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

A.Джебраиллы отметил, что больше всего новые жилые массивы возводятся в восточной части Баку.

"В этой части есть два водопровода, один из которых был проложен в 1980-х годах в направлении Джейранбатан-Маштага. Другой был введен в эксплуатацию в 2013 году. Обязательно следует проложить третий магистральный водопровод и построить резервуары, чтобы обеспечить людей водой", - отметил А.Джебраиллы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azersu: Baku needs a third main water pipeline
Версия на азербайджанском языке “Azərsu”: “Bakıda üçüncü magistral su kəmərinin tikintisinə ehtiyac var”

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi