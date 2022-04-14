"Азерсу" создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше

Для удовлетворения потребностей населения города Шуша в питьевой воде ОАО "Азерсу" поставляет воду из двух источников.

Для удовлетворения потребностей населения города Шуша в питьевой воде ОАО "Азерсу" поставляет воду из двух источников.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Департамента планирования и проектирования ОАО "Азерсу" Джейхун Мамедов.

"Если учитывать работы по благоустройству, проводимые сейчас в Шуше, то возникает дополнительная потребность в воде. В целях удовлетворения дополнительной потребности в воде в летние месяцы "Азерсу" создает временное водохранилище в Шуше и в ближайшее время построит насосную станцию", - отметил Дж.Мамедов.

По его словам, это водохранилище будет построено на реке Зарыслы, что внесет большой вклад в устойчивое водоснабжение города Шуша.

Дж.Мамедов подчеркнул, что на освобожденных территориях в качестве питьевых будут использоваться как подземные, так и поверхностные водные источники.