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"Азерсу": Снежные погодные условия не вызвали проблем

"Азерсу": Снежные погодные условия не вызвали проблем В "call-центр 955" ОАО "Азерсу" не поступало информации в связи с заледенением водопроводов или счетчиков.
Инфраструктура
9 января 2023 г. 10:49
Азерсу: Снежные погодные условия не вызвали проблем

В "call-центр 955" ОАО "Азерсу" не поступало информации в связи с заледенением водопроводов или счетчиков.

Об этом Report сообщил руководитель сектора по связям с общественностью ОАО Анар Джабраиллы.

"По информации отдела оперативного управления, в настоящее время в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах абоненты стабильно обеспечиваются питьевой водой. "Азерсу" работает в усиленном режиме. При аварии или возникновении каких либо проблем будут приняты меры по их оперативному устранению", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": "Qarlı hava şəraiti ilə bağlı problemimiz yoxdur"

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