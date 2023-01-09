"Азерсу": Снежные погодные условия не вызвали проблем

В "call-центр 955" ОАО "Азерсу" не поступало информации в связи с заледенением водопроводов или счетчиков.

В "call-центр 955" ОАО "Азерсу" не поступало информации в связи с заледенением водопроводов или счетчиков.

Об этом Report сообщил руководитель сектора по связям с общественностью ОАО Анар Джабраиллы.

"По информации отдела оперативного управления, в настоящее время в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах абоненты стабильно обеспечиваются питьевой водой. "Азерсу" работает в усиленном режиме. При аварии или возникновении каких либо проблем будут приняты меры по их оперативному устранению", - отметил он.