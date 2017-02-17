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    "Азерсу": Случаев замерзания водопроводных линий не зарегистрировано

    Анар Джабраиллы: ОАО работает в усиленном режиме

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По причине наблюдающейся на территории страны снежной погоды в центральной и распределительной водопроводной сети ОАО “Азерсу” не зарегистрировано случаев замерзания.

    Об этом заявил Report начальник пресс-службы “Азерсу” Анар Джабраиллы.

    "ОАО работает в усиленном режиме. Ситуация в Баку, на Абшероне и регионах стабильная. Водоснабжение населения осуществляется без сбоев. Нет никакой проблемы в водоснабжении. До сих пор по этому вопросу в центр обработки звонков учреждения жалоб не поступало", - добавил А. Джабраиллы.

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