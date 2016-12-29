"Азерсу" рассмотрит оптимальные тарифы на услуги водоснабжения и канализации

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азерсу" в ближайшие годы планирует меры по усовершенствованию системы учета и пользования водными ресурсами, ответственному управлению природным богатством, беспрерывному и качественному обеспечению потребителей водой, повышению эффективности управления водным хозяйством.

Как сообщает Report, это отражено в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

Согласно документу, "Азерсу" с участием экспертов проведет всестороннюю оценку существующей сети для выявления причин потерь и участков с наибольшими потерями, по итогам которой будет разработан генплан, отражающий необходимые меры по предотвращению потерь, расходы на реконструкцию инфраструктуры и источники финансирования.

Помимо этого, соответствующие госструктуры рассмотрят оптимальные тарифы на услуги водоснабжения и канализации, а также внедрение двухуровневой тарифной системы. В целях определения малоимущей категории потребителей и других групп потребителей стратегического значения будут скоординированы усилия с соответствующими госорганами.

Согласно Стратегической дорожной карте, в результате реализации данной программы повысится эффективность потребления воды, а к 2020 году прогнозируется рост реального ВВП на 20 млн манатов.