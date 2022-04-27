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"Азерсу" раскрыл число абонентов в Карабахе

"Азерсу" раскрыл число абонентов в Карабахе ОАО "Азерсу" имеет более 200 абонентов на освобожденных территориях.
Инфраструктура
27 апреля 2022 г. 15:19
Азерсу раскрыл число абонентов в Карабахе

ОАО "Азерсу" имеет более 200 абонентов на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь акционерного общества Анар Джабраилов.

По его словам, в настоящее время в Шуше, Кяльбаджаре, Зангилане и Ходжавенде (Гадрут) бесперебойно работают 4 бригады "Азерсу": "Мы снабжаем водой как военные объекты, так и гражданское население, проводящее там строительные и миноочистительные работы. Мы заключили договор с абонентами и установили счетчики. В Агдаме пробурены две разведочные скважины. Качество воды в этих скважинах полностью соответствует нормам", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu" Qarabağdakı abunəçilərinin sayını açıqlayıb

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