"Азерсу" раскрыл число абонентов в Карабахе

ОАО "Азерсу" имеет более 200 абонентов на освобожденных территориях.

ОАО "Азерсу" имеет более 200 абонентов на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь акционерного общества Анар Джабраилов.

По его словам, в настоящее время в Шуше, Кяльбаджаре, Зангилане и Ходжавенде (Гадрут) бесперебойно работают 4 бригады "Азерсу": "Мы снабжаем водой как военные объекты, так и гражданское население, проводящее там строительные и миноочистительные работы. Мы заключили договор с абонентами и установили счетчики. В Агдаме пробурены две разведочные скважины. Качество воды в этих скважинах полностью соответствует нормам", - сказал он.