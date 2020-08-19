“Aзерсу” провел рейды

В целях исполнение поручения президента Ильхама Алиева о предотвращении расточительства и водопотерь в секторе питьевой воды ОАО “Азерсу” продолжает контрольно-ревизионные мероприятия.

В целях исполнения поручения президента Ильхама Алиева о предотвращении расточительства и водопотерь в секторе питьевой воды ОАО “Азерсу” продолжает контрольно-ревизионные мероприятия.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении структуры. Особые группы, работая в усиленном режиме, проводят рейды в течение дня и ночью.

В ходе рейдов, проведенных на Абшероне, было установлено, что некоторые граждане и субъекты предпринимательства незаконно вклиниваются в магистральные водопроводы, распределительные сети и пожарные гидранты.

В Масазыре была обнаружена незаконная линия, подведенная к автомойке от системы водообеспечения, предназначенной для поливки зеленых насаждений. В Хокмели была пресечена попытка незаконного заполнения водовозных машин. В Мардакянах был задержан гражданин, занимающийся продажей воды, при попытке набрать воду из пожарных гидрантов. Нарушения также были выявлены в Абшеронском, Бинагадинском, Сабунчинском районах и в поселке Маштага.

По всем выявленным случаям был подсчитан ущерб, а незаконные линии были ликвидированы.