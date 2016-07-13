"Азерсу" прокомментировало информацию о небезопасности водопроводной воды в Азербайджане

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ ОАО "Азерсу" прокомментировало опубликованную издательством The Daily Mail новость под названием “Водопроводная вода в Азербайджане опасна для здоровья населения”.

Как сообщили Report в "Азерсу", в первую очередь, в новости должны были сослаться на имена экспертов, указав, каким образом они пришли к этому выводу: "Информация об Азербайджане не отражает реальное положение дел. "Азерсу" заявляет, что водопроводная вода в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана соответствует нынешним стандартам. Вода из построенных в последние годы новых водохранилищ и водоочистных сооружений (Джейранбатанский комплекс ультрафильтрационных водоочистных сооружений, источник Кюлюллю, Губинское, Мингячевирское, Ханбуланчайское водоочистные сооружения) соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения. Помимо этого, сданный в эксплуатацию в октябре прошлого года Джейранбатанский комплекс ультрафильтрационных водоочистных сооружений объявлен одним из четырех важнейших проектов водной промышленности 2015 года на Глобальном водном саммите в Абу-Даби".

В то же время в заявлении отмечается, что в последние годы в 43 городах и районных центрах Азербайджана осуществлена реконструкция водной и канализационной систем: "В 23 из них полностью реконструирована система водоснабжения, в 10 городов подается вода из новых источников. Тем самым население обеспечивается качественной питьевой водой. Качество воды находится под контролем на всех этапах. Контроль осуществляет также министерство здравоохранения. Не только в Баку, но и в других городах страны население не только чистит зубы, но и пьет воду из-под крана".